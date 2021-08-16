Москва, 16 августа, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила поддержки частных промышленных технопарков. Об этом 16 августа сообщает сайт правительства России.

Government.ru Михаил Мишустин

Новая мера начнёт действовать с 2022 года. Получателем поддержки станут управляющие компании технопарков. Им компенсируют до 50% затрат на создание и модернизацию инфраструктуры, а также закупку оборудования, присоединение к сетям и погашение кредитов.

Уточняется, что компенсации предоставят тем технопаркам, которые расположены на геостратегических территориях, в регионах с индивидуальными программами развития, а также в моногородах.

«Максимальный объём поддержки составит 15 млн рублей на 1 га общей площади индустриального (промышленного) парка и 60 тыс. рублей на 1 кв. м общей площади зданий технопарков», — рассказали в правительстве.

Минпромторгу поручено ежегодное проведение отбора проектов.