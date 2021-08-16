Дрвар, , 12:36 — REGNUM Сербия готова помочь жителям Федерации Босния и Герцговина сербской национальности, если власти бошнякско-хорватской автономии в составе БиГ не готовы это делать. Об этом 14 августа заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин в городе Дрвар (БиГ) после встречи с министром внутренних дел Республики Сербской Драганом Лукачем и представителями сербов в пяти муниципалитетах в Федерации БиГ — Дрвар, Гламоч, Босанско Грахово, Босански Петровац и Оджак.

Александр Вулин Mediaportal.vojvodina.gov.rs

Вулин отметил, что президент Сербии Александр Вучич придерживается политики сохранения мира в регионе и защиты интересов всех сербов, где бы они не проживали.

«Любую помощь сербам в Федерации БиГ руководство Федерации должно воспринимать как помощь себе, так как они в этом случае могут выделять меньше средств из собственного бюджета. Президент Вучич настаивает на том, что каждый серб, где бы он не находился, должен знать, что сербское государство о нем заботится», — процитировал телеканал РТС слова Вулина.

Напомним, что ранее министр Вулин заявил о том, что Сербия должна позаботиться о создании «Сербского мира», центром которого будет Белград, во главе с президентом Александром Вучичем. Лидер бошняков Бакир Изетбегович усмотрел в этом «великосербские амбиции».