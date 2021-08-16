Москва, 16 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Жители России в июле взяли в банках рекордное с 2016 года количество кредитов наличными — 1,7 миллиона кредитов. Это на 34% больше, чем в июле 2020 года, сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Кредит

В июле 2021 года российским гражданам выдано на 0,2% больше кредитов, чем в июне. За январь-июль банки предоставлено10,7 млн кредитов наличными деньгами. Это на 42% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Больше всего кредитов наличными взяли жители Удмуртии (+3%), Свердловской (+3%) и Нижегородской (+4%) областей. Сократили выдачу ссуд банки в Татарии (-6%), в Кемеровской (-4%) и Тюменской областях (— 4%).

Как сообщало ИА REGNUM, общий размер задолженности жителей России перед банками на 1 июля текущего года составил почти 24 трлн рублей.

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