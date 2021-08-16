Брянск, 16 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Брянской области 16 августа выявлено 210 новых носителей коронавируса — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения 261 пациент, скончались от осложнений 11 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области COVID-19 подтверждён у 57 839 жителей. Справились с заболеванием 53 093 человека. Осложнения, вызванные инфекцией, стали причиной смерти 945 пациентов.

Лаборатории региона провели 699 280 исследований на коронавирус, в том числе 893 теста проверены за минувшие сутки.