Оттава, 16 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Канаде ведется разработка первого «национального» электрокара Project Arrow. Об этом сообщается на сайте компании.

Projectarrow.ca Project Arrow

Правительство Канады инвестирует в проект по созданию электрокара Project Arrow 3,9 млн долларов. Концепт-кар и его цифровая копия будут создаваться канадскими специалистами из Технического университета Онтарио.

Также в Канаде планируют зарегистрировать технологию Virtual Reality CAVE, которая необходима для разработки виртуальной платформы. Она будет использоваться для проверки и испытаний автономных технологий электрокара.

Ожидается, что данный проект создаст порядка 80 рабочих мест и будет поддерживать по меньшей мере 40 поставщиков автокомпонентов и технологических компаний.

Первый канадский электромобиль появится не ранее 2022 года.

Ранее вице-министр финансов Канады Мона Фортье сообщила, что к 2035 году в стране будут разрешены к реализации только модели машин с нулевым уровнем выбросов углекислого газа. Эта инициатива позволит правительству Канады к 2050 году достигнуть практически нулевого уровня выбросов двуокиси углерода в атмосферу.

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