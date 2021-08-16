Москва, 16 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Политика Банка России сдерживает потребление в пользу сбережений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявила доцент, ведущий специалист Центра экспертизы образовательных программ РАНХиГС Наталья Булетова. Так она прокомментировала информацию о том, что ЦБ РФ может изменить свой таргет по инфляции.

Picserver.org Инфляция

«За 2021 год ключевая ставка в рамках реализации денежно-кредитной политики Банка России была повышена с 4,25% до 6,5% с целью сдерживания роста инфляции на фоне растущего спроса на рынке товаров и услуг, льготной ипотеки. Такая политика сдерживает потребление в пользу сбережений, так как рост ключевой ставки для коммерческих банков — это не только удорожание кредитов, но и рост ставок по депозитам, — сказала Булетова. — При установленной цели 4% годовой инфляции прогноз самого ЦБ России по этому году был скорректирован с 4,7−5,2% до 5,7−6,2% Прогноз уровня инфляции на 2022 год заявлен в сторону снижения до 4−4,5%».

По ее мнению, прогноз, несомненно, будет пересматриваться.

«Поскольку ЦБ ориентируется на опыт зарубежных партнеров, злоупотреблять ростом ключевой ставки наш мегарегулятор не станет», — подчеркнула Булетова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, таргет Центрального банка РФ по инфляции может быть пересмотрен до 3% плюс-минус один процентный пункт.