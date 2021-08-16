Москва, 16 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Несмотря на просадку 13 августа, нефть марки Brent смогла завершить торговую неделю в плюсе, расположившись немногим выше $70 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Нефть

«Однако сегодня, 16 августа, давление сохранилось, вернув котировки под психологический уровень и 100-дневную скользящую среднюю.

В ходе недавних торгов перед открытием Европы баррель коснулся минимумов в районе $69,30 и теперь метит на отметку $69.

Поводом для новой волны продаж стали новости из Китая, где свежие отчеты показали, что промышленное производство и розничные продажи резко замедлили рост в июле, существенно не дотянув до прогнозов.

Это в свою очередь провоцирует усиление опасений по поводу спроса со стороны второй по величине экономики, которая столкнулась с новой волной пандемии по вине штамма дельта.

Дополнительный негатив рынок ощущает со стороны США, где данные нефтесервисной компании Baker Hughes отразили рост буровой активности сразу на 10 единиц на прошлой неделе, до 397 установок. Это максимальный с апреля прирост, который грозит внушительным наращиванием добычи в ближайшие недели.

На данном этапе путь наименьшего сопротивления для Brent пролегает на юг. В краткосрочной перспективе трейдеры будут переваривать сигналы из Китая и США, а масла в огонь может подлить потенциальное восстановление доллара после падения перед выходными», — считает эксперт.

Читайте также: Цена на нефть Brent упала до $69,79