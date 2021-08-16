Москва, 16 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Изменения курсов доллара и евро по отношению к рублю почти наверняка сегодня, 16 августа, внутри дня окажутся незначительными, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Суммарные отклонения по амплитуде вряд ли составят больше чем 30−60 копеек, считая от котировок закрытия прошлой недели. А торги 13 августа завершились в районе 73 руб 22 коп за один доллар и 86 руб 38 коп за евро.

Колебания российской валюты вообще выглядят уже второй месяц как бы сильно сглаженной, уменьшенной в масштабе копией также не самых серьезных, в сущности, изменений в парах евро с долларом, как собственно и по остальным валютам из основной корзины на международном рынке Forex.

Индекс доллара там потерял за 13 августа всего 0,55%. Подобная неторопливая тенденция без чётко выраженного среднесрочного направления сохранится, видимо, и на протяжении всей текущей недели, а возможно и до самого конца месяца.

Связано такое спокойствие с отсутствием тревожных ноток или хоть сколько-нибудь ярко выраженных стремлений к скорым переменам в устах чиновников ведущих зарубежных центробанков, включая и Федеральную резервную систему США.

Американский регулятор запланировал на последние числа августа традиционный уже симпозиум в курортном городке Джексон-Хоул совместно с представителями европейского и других ЦБ, где председатель Джером Пауэлл и другие члены управляющего совета Федрезерва, как всегда, поделятся не только теоретическими взглядами на монетарную политику, но и своими планами на ближайшее будущее.

Однако на сей раз большинство экспертов рынка не ждёт от сверки часов в Джексон-Хоул больших сюрпризов. С учётом остановки роста годовых инфляционных показателей Соединённых Штатов на уровне 5,4%, призывавшие всё время к максимальной терпимости по отношению к первичным всплескам инфляции американцы явно горят желанием и дальше задействовать печатный станок.

Больше того, сейчас он особенно необходим им для финансирования и уже одобренной конгрессом части инфраструктурного плана Байдена почти на триллион долларов, а впереди самостоятельное одобрение «демократическим» большинством и остальной суммы, а это ещё более чем 3 триллиона. Вашингтону очень нужны эти деньги, а привлечь их извне в таких количествах в короткие сроки крайне сложно.

Поэтому, если кто-то из чиновников Федрезерва и решится заявить о самой начальной стадии сворачивания стимулирующих программ, то означать это будет максимум продолжение работы всё того же печатного станка лишь с символически чуть меньшей интенсивностью.

Да и то, вероятно, с оговорками в духе, что начало сворачивания стимулов призвано дать больше поля для маневра и отодвинуть подальше во времени, самое раннее на 2023 год, первое повышение учётной ставки по доллару.

В такой комбинации, даже при возможно чуть менее объёмном выкупе гособлигаций на «свеженапечатанные» доллары для покрытия растущих дефицитов, вся эта вымученная риторика не должна оказать значительного давления на курсы валют-конкурентов доллара даже и позднее, то есть осенью, когда решения на этот счёт будут приняты уже официально. Ну, а в течение оставшейся пары летних недель валютный рынок и вовсе займёт пока с высокой вероятностью чисто выжидательную позицию.

Особенных причин во внутренней экономике России для укрепления национальной валюты, в общем-то, нет. Однако курс рубля вполне способен хорошо держаться на плаву, на этой мелкой ряби, и на в целом позитивном умеренно внешнем фоне: благодаря высоким ценам на сырьевые экспортные статьи, питающие бюджет, а ещё более — благодаря близости биржевых котировок по обе стороны океана к их рекордным историческим значениям.

Тенденции быстро выкупать любые, порой даже совсем небольшие спады на рынке акций, уже позволили сентябрьскомуфьючерсу на индекс S&P 500 подняться до отметки 4468.8 и закрепиться в непосредственной близости от неё, в то время как европейский сводный индекс Euro Stoxx 50 на прошедшей неделе впервые превысил планку 4200 пунктов.

Настроения эти понемногу передаются и российским биржам, где тоже с переменным успехом, но продолжается скупка «голубых фишек», и это поддерживает рубль. Спрос на российский госдолг, то есть на ОФЗ Минфина, остается последние недели на постоянном стабильном уровне.

Фон скорого визита Ангелы Меркель в Москву и ещё один произошедший на днях отскок нефтяных цен из-под $68 за баррель в район $70, также не предвещают бумагам российского долга и рублю в нынешнем августе особых сложностей.

Так что, похоже, о широко распространённых августовских суевериях по отношению к рублю на этот раз можно забыть. Курс доллара вряд ли выйдет до конца месяца за границы коридора 73−75 руб, а для евро вероятный коридор может оказаться лишь немного шире: от 85 до 88,50 руб.», — считает эксперт.

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