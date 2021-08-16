Екатеринбург, 16 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Президента Фонда памяти Дятлова, уральского краеведа Юрия Кунцевича отпели в Екатеринбурге, сообщают журналисты.

Андрей Гусельников УралLIVE Отпевание Юрия Кунцевича

Как передаёт «УралLIVE», траурная церемония прошла в храме святого Пантелеймона. Попрощаться с Кунцевичем прибыли десятки человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Кунцевич скончался от последствий коронавирусной инфекции. Он не смог закончить начатую им экспедицию на перевал Дятлова, проходившую в первых числах августа 2021 года. У краеведа заболело колено, и он принял решение отказаться от участия в походе.

После врачи обнаружили у главы фонда COVID-19.