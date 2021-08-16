«Если бы сохранили СССР, проблемы Крыма не было бы в принципе» — политолог
Симферополь, 16 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Корень противоречий, связанных с Крымом и его присоединением к РФ, заключается в том, что раньше Россия и Украина были единой страной. Такое мнение высказал 16 августа политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя проблемы с получением информации жителями полуострова на сайте mos.ru. Этот ресурс отказывается обслуживать крымчан, указывая, что для получения сведений необходимо находиться на территории Российской Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Кто не признаёт Крым российским? Москва или Россия?
Он подчеркнул, что невозможность ознакомиться с электронной картой ребёнка — далеко не единственная проблема, возникающая у жителей Крыма в связи с неопределённым до конца статусом полуострова. Андрей Данилов также пояснил, что и многие финансовые структуры там не действуют из-за того, что «по факту Украина не признала присоединение Крыма к России, и другие страны не признали».
Лучшим вариантом решения проблемы принадлежности Крыма эксперт видит объединение стран под эгидой СССР, но только на правах равноправия стран.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Крыма не могут получить информацию по электронной карте ребёнка на сайте mos.ru. «Доступ к данной услуге разрешен только с территории РФ», — выдаёт им система.