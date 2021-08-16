Симферополь, 16 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Корень противоречий, связанных с Крымом и его присоединением к РФ, заключается в том, что раньше Россия и Украина были единой страной. Такое мнение высказал 16 августа политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя проблемы с получением информации жителями полуострова на сайте mos.ru. Этот ресурс отказывается обслуживать крымчан, указывая, что для получения сведений необходимо находиться на территории Российской Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Читайте также: Кто не признаёт Крым российским? Москва или Россия?

«Если бы сохранился Советский Союз, сегодня такой проблемы, как Крым, не было бы в принципе. Но каждый захотел разойтись в свой уголочек и думал, что заживёт ещё лучше, чем в СССР, а в итоге вышло с точностью до наоборот. И обвинять в этом Советский Союз или царский режим это по меньшей мере нелогично. Поэтому для урегулирования этого вопроса нужно проводить международные конференции», — считает Андрей Данилов.

Он подчеркнул, что невозможность ознакомиться с электронной картой ребёнка — далеко не единственная проблема, возникающая у жителей Крыма в связи с неопределённым до конца статусом полуострова. Андрей Данилов также пояснил, что и многие финансовые структуры там не действуют из-за того, что «по факту Украина не признала присоединение Крыма к России, и другие страны не признали».

«Признала только Россия и группа неких стран. Поэтому еще этот вопрос не урегулирован. А с технической стороны в принципе это могло бы быть урегулировано со стороны России в одностороннем порядке, хотя опять же интернет — это сеть международная, и там тоже действуют свои правила. Мы расплачиваемся за наши действия, естественно, и Крым в том числе. Тут вопрос сугубо политический — кто признал, кто не признал. Но если бы не случилась трагедия 30-летней давности, все было бы нормально. Тогда внутри одной страны можно было передавать территории как угодно и когда угодно», — сказал эксперт, сравнив по масштабности крушение СССР с крушением Римской империи.

Лучшим вариантом решения проблемы принадлежности Крыма эксперт видит объединение стран под эгидой СССР, но только на правах равноправия стран.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Крыма не могут получить информацию по электронной карте ребёнка на сайте mos.ru. «Доступ к данной услуге разрешен только с территории РФ», — выдаёт им система.