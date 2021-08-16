Москва, 16 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Москве для участников программы реновации предоставят скидку при покупке парковочного места, расположенного в подземных паркингах построенных домов, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые дома по московской программе реновации

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики Андрея Бочкарёва, жители домов по реновации смогут приобрести в собственность машиноместо со скидкой 40% от рыночной стоимости.

Он уточнил, если в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки на покупку машиноместа будет подано несколько заявлений от жильцов, то покупатель определяется по итогам аукциона.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках программы реновации в Москве будет построено порядка 800 социальных объектов.

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