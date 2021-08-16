Новосибирск, 16 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 16 августа, за минувшие сутки скончались ещё десять пациентов: четверо мужчин и шесть женщин, среди которых 21-летняя девушка. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе выявили 183 новых носителя коронавируса, в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2841 пациент, в том числе 60 детей. В отделениях реанимации сейчас находятся 197 человек, на ИВЛ — 18 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 2 285 342 теста на коронавирус.