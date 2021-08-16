Вашингтон, , 09:12 — REGNUM США необходимо пойти на самое тесное взаимодействие с Турцией и другими черноморскими странами для противодействия агрессивному курсу России в регионе, пишет бывший сотрудник национальной разведки по России и Евразии в Национальном разведывательном совете Анджела Стент в статье, вышедшей 16 августа в Foreign Affairs.

25 июля президент России Владимир Путин выступил в Санкт-Петербурге с речью по случаю 325-й годовщины основания российского военно-морского флота.

«Сегодня у Военно-морского флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», — заявил он.

Речь Путина сопровождалась впечатляющим парадом военно-морской техники, которая стала свидетельством его утверждений и военной модернизации России за последние два десятилетия.

Возвращение страны в статус военно-морской державы вызвало самые большие волны в Черном море, где Россия стремится создать новую морскую сферу влияния. Действия Москвы там, считает Стент, включая модернизацию своего Черноморского флота и предъявление претензий на территориальные воды вокруг Крыма, угрожают нарушить баланс сил в Черном море и восточной части Средиземного моря и поставить под угрозу свободу судоходства — не только в этих водах, но и в по всему миру.

Администрация Байдена должна решить, как реагировать на все большее военное присутствие Кремля в Черноморском регионе и на его попытки установить контроль над водами вокруг Крыма. Более того, дело не ограничивается просто Россией и Черным море. Судьба территориальных вод Крыма может сыграть важную роль в Южно-Китайском море, где Пекин претендует на суверенитет над большей частью территориальных вод региона.

«Чтобы противодействовать игре России за военно-морское господство в Черном море, нужно будет пойти на активное взаимодействие с Турцией, поскольку она контролирует доступ к Черному морю», — отметила Стент.

До сих пор администрация Байдена придерживалась осторожного подхода к Анкаре, закрывая глаза на противоречия по таким вопросам, как отказ Турции от демократии и ее позиции в области прав человека, но устанавливая рабочие отношения с правительством Эрдогана по ряду важных для США вопросов, в том числе по вопросу борьбы с терроризмом.

Однако по-прежнему не был найден выход из тупиковой ситуации, сложившейся из-за покупки Турцией российских комплексов С-400 и последующего ее исключения из программы создания истребителей F-35. Эрдоган не желает ставить под угрозу свои связи с Москвой, какими бы сложными они ни были, даже несмотря на то, что он представляет себя в качестве необходимого партнера Вашингтона в отношениях с Россией.

«Тем не менее администрации Байдена придется оказывать давление на Турцию, чтобы она активнее работала с НАТО для противодействия России в Черном море», — указала Стент.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе Соединенные Штаты и НАТО должны также продолжать оказывать политическую и военную поддержку Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украине, чтобы помочь им повысить устойчивость к давлению со стороны России в Черном море. Им следует работать с Грузией и Украиной над модернизацией своих вооруженных сил в рамках расширенного сотрудничества с НАТО и, что играет все более важную роль, для выявления и противодействия российской дезинформации, направленной на подрыв роли США и НАТО в регионе.

В более долгосрочной перспективе Вашингтону следует стремиться убедить все черноморские государства соблюдать существующие соглашения, гарантирующие свободу судоходства и право «мирного прохода» в территориальных водах.

«Отказ от этих соглашений в Крыму будет представлять угрозу региональной безопасности, мировой торговле и нынешнему мировому порядку», — заключила она.