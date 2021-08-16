Новосибирск, 16 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области за неделю снизилась почти на 5%. Об этом на оперативном совещании сегодня, 16 августа, сообщил глава областного Роспотребнадзора Александр Щербатов.

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«За неделю 1319 случаев, что меньше практически на 5% предыдущей недели, в абсолютных значениях минус 63 случая, — цитирует Щербатова редакция «Вести Новосибирск». — Следует отметить, что у нас коэффициент распространения составляет меньше единицы, снижается темп прироста».

По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, идёт на спад и чисто госпитализированных в стационар.

По данным на сегодня, 16 августа, в Новосибирской области выявлено уже более 55 тысяч заражённых коронавирусом.