Токио, 16 августа, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Сближение Украины с Китаем будут для украинского президента Владимира Зеленского «горькой пилюлей». Об этом говорится в статье, опубликованной 16 августа в издании Nihon Keizai.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как считает автор статьи, Зеленский «сближается с Китаем» на фоне «прохладного отношения со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза». По его мнению, такая дипломатия может привести к новым разногласиям.

Отмечается, что на Западе «с удивлением» восприняли отзыв Киевом своей подписи из совместного заявления ООН, призывающего к расследованию ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

«Для президента Зеленского, который был избран в 2019 году как прозападный лидер, сближение с Китаем — это горькая пилюля», — пишет автор.

При этом, считает колумнист, Киев нуждается в поддержке Запада. В то же время Зеленский начал «взвешивать на одной чаше весов» западные страны и КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в партии Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили, что намерены перенимать опыт Коммунистической партии Китая (КПК) в управлении экономикой и построении государства. «Слуга народа» считает Китай важным стратегическим партнером Украины, а принципы правящих партий стран «во многом совпадают», поскольку их девизом является служение народу, считают в партии.

Также эксперты заявили о «глупенькой попытке» Зеленского шантажировать США с помощью Китая.

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