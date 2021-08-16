Москва, 16 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 13 августа закрылись снижением. Нефть марки Brent подешевела на 1,40%, до $70,13, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Vneconomy.vn Нефть

Цена немного снизилась на фоне предупреждения Международного энергетического агентства о том, что распространение разных штаммов коронавируса замедляет рост спроса на нефть.

МЭА отмечает, что рост спроса на сырую нефть остановился в июле и будет расти более медленными темпами до конца 2021 года из-за резкого увеличения числа случаев заражения дельта-варианта коронавируса.

Сегодня, 13 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $69,79. Нефть торгуется в минусе из-за слабой китайской статистики.

Уровень безработицы в июль подрос до 5,1% против 5,0% ранее (прогноз был 5,0%). Розничные продажи в июле выросли на 8,5% против 12,1% ранее (прогноз был 10,9%).

Промышленное производство за июль составило 6,4%, против 8,3% ранее (прогноз был 7,9%).

Сырьевые валюты и нефть слабо отреагировали на статистику, но падение котировок может ускориться с открытия торгов в Европе.

По нефти поддержка находится на уровне $68,20. Если покупатели не защитят ее, тогда цены пойдут к $65,90.

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