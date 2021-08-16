Москва, 16 августа, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Торги по рублю 13 августа завершились ростом. Пара доллар/рубль снизилась на 0,52%, до 73,21 руб., евро/рубль — на 0,01%, до 86,38 руб., фунт/рубль — на 0,13%, до 101,50 руб. Рубль закрыл неделю в плюсе против доллара США и британского фунта, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

В первой половине неделе нацвалюта находилась под давлением и стала активно укрепляться на фоне падения индекса доллара после публикации данных по потребительским ценам в США за июль.

13 августа доллар опять подешевел на слабых данных от Мичиганского университета по потребительским настроениям. На минувшей неделе сильное влияние на российский валютный рынок оказывала американская статистика. Курс доллара снизился до 73,21 руб.

Падение индекса доллара (DXY) на время отвлекло внимание трейдеров от нефтяного рынка. Из-за быстрых темпов распространения коронавируса штамма «Дельта» в Азии участники рынка опасаются снижения спроса на энергоресурсы. От этого страдает нефтяной рынок и рубль. На минувшей неделе цена нефти марки Brent опускалась до $67,58.

Тема процентных ставок и распространение коронавируса остаются главными темами для всех рынков. На этой неделе в центре внимания участников рынка будет находиться протокол заседания ФРС США.

Если нисходящая коррекция по индексу доллара усилится, у рубля будет шанс вернуться к уровню 72,70 руб. Ниже него открывается дорога к 71,75 руб.

Если инвесторы в протоколах увидеть что-то указывающее на более раннее повышение ставок, то при возобновлении покупок доллара рублю останется вернуться к уровню 75,30 руб.

Сегодня, 16 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $69,89 (-0,34%). Цена торгуется в минусе из-за слабой китайской статистики.

Уровень безработицы в июль подрос до 5,1% против 5,0% ранее (прогноз был 5,0%). Розничные продажи в июле выросли на 8,5% против 12,1% ранее (прогноз был 10,9%). Промышленное производство за июль составило 6,4%, против 8,3% ранее (прогноз был 7,9%).

Торги на Мосбирже открылись ростом по доллару до 73,35 руб. Есть мнение, что рубль ослабляется из-за новостей из Афганистана. Талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Волатильность по рублевым парам должна снизиться через несколько часов, поскольку трейдеры ожидают открытия торгов в Европе. После ослабления доллара по нему может начаться внутридневная коррекция, поэтому они заняли выжидательную позицию. У рубля на этой неделе будет шанс вернуться к 72,65 руб.

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