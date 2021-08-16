Москва, 16 августа, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Наиболее частым побочным эффектом после вакцинации препаратом от COVID-19 «ЭпиВакКорона» среди людей старше 60 лет стала боль в месте укола. Об этом 16 августа сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

(сс) Olgamatveeva Вакцина ЭпиВакКорона

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Местные реакции на введение препарата «Эпиваккорона» при исследовании на группе добровольцев старше 60 лет стала болезненность в месте введения препарата, которая ощущалась два-три дня. Также были отмечены единичные случаи кратковременного повышения температуры.

После первой вакцинации местные реакции были отмечены у 1,3%, после второй — у 0,6% людей старше 60 лет. Клинические исследования и гражданский оборот вакцины убедительно показали, что «Эпиваккорона» является безопасным, не вызывающим реакций препаратом.

Специалисты уточнили, что в состав вакцины не входит живой коронавирус, поэтому привитые «Эпиваккороной» люди не способны заразить кого-то коронавирусной инфекцией. Также препарат не может стать причиной развития коронавирусной инфекции у вакцинированного человека.