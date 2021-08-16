Лондон, 16 августа, 2021, 05:23 — ИА Регнум. Аккаунты в социальных сетях претендентов на получение лицензии на огнестрельное оружие будет проверять полиция Великобритании. Об этом 16 августа сообщила газета Times.

Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США Оружие

Такая инициатива была выдвинута британским министерством внутренних дел после случая с массовым расстрелом людей в Плимуте, в результате которого погибли шесть человек, включая стрелявшего. При изучении аккаунтов злоумышленника в социальных сетях выяснилось, что он долгое время «развлекался» публикацией оскорбительных комментариев в адрес женщин и делился своими соображениями о массовых расстрелах. Его лицензия на оружие была отозвана в 2020 году, однако позднее её возвратили.

С целью предотвратить подобные случаи планируется внести обновления в рекомендации по выдаче лицензий на огнестрельное оружие. В рекомендации войдёт и обязательная проверка полицией социальных сетей претендента на лицензию. В настоящее время полиция в превентивном порядке просматривает аккаунты граждан уже получивших разрешение на оружие. Планируется, что власти Британии опубликуют нормативное руководство, регулирующее обработку заявки на оружие.