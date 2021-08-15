Пекин, 15 августа, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Ещё пять лет назад экономика Китая достигла 9,4% ежегодного прироста, который продолжал увеличиваться. Тем не менее даже самые оптимистичные прогнозы на 2021 год составляют только +8,5%. Рост ВВП продолжает снижаться вопреки прогнозам всех аналитиков, которые предсказывали V-образный отскок после «ковидного» кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Основные сектора китайской экономики продолжают падать уже третий год, напомнили в Институте РУССТРАТ. Как гласит отчёт китайской Ассоциации автопроизводителей, в которую входят крупнейшие автомобильные компании страны, в середине лета производство автомобилей снизилось на 36,6% по сравнению с 2019 годом. Количество выпущенных смартфонов также упало на 32%, хотя даже в начале 2012 года спад составлял только 8%. Это означает, что, вопреки прогнозам экспертов, экономика Китая не начала восстанавливаться, а только ускорила падение.

В качестве главной причины ухудшения показателей называют дефицит в поставках микросхем и полупроводников. Микрочипы являются сердцем любых электронных приборов, их основным компонентом. Тем временем аналитики предсказывают победу над дефицитом чипов только под конец 2022 года, а то и вовсе в 2023 году.

В Институте РУССТРАТ уверены, что не меньшее влияние на экономику Китая оказал кризис перепроизводства. Бороться с классической проблемой власти решили денежной экспансией, которая уже стоила Китаю 5 трлн долларов, но эффект от неё был непродолжительным.

Зато финансовые вливания разогнали инфляцию и привели к падению покупательной способности, причём волны этой инфляции чувствуются во всём мире, в том числе и в России. Еще одним опасным для нас последствием кризиса в китайской экономике станет снижение цен на нефть до 30 долларов за баррель, что приведет к падению российского ВВП.

Невозможность достичь запланированных компартией Китая показателей усилит внутреннюю борьбу в китайском руководстве, а значит, в эту борьбу всё сильнее будет вмешиваться Вашингтон, считают в Институте РУССТРАТ. Это не только может поколебать чувствительные для России рынки сбыта, но и приведёт к нестабильности на наших границах.