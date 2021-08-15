Екатеринбург, 15 августа, 2021, 21:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на улице Бахчиванджи 15 августа потушили крупный пожар. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

40.mchs.gov Пожар

Возгорание произошло вечером. На площади 200 кв. метров горел склад с мебелью. Пожарные смогли уберечь от огня ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями, а также газораспределительную станцию. В 21:42 по местному времени очаг локализовали, а в 21:54 ликвидировали открытое горение.

К тушению огня были привлечены 18 человек и шесть единиц техники. Затем пожарные начали проливать и разбирать сгоревшие конструкции.