Екатеринбург, 15 августа, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 за сутки умерли ещё 26 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии от этой болезни в регионе скончались уже 4704 гражданина. Выздоровели 106 675.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии в Свердловской области зафиксировали уже 115 230 ковид-пациентов.