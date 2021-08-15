Екатеринбург, 15 августа, 2021, 19:43 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявили ещё 526 новых случаев COVID-19. Из них 106 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

С начала пандемии в регионе зарегистрировали уже 115 230 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели уже 106 675 пациентов.

789 граждан находятся в тяжёлом состоянии. Из них 419 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние ещё 6883 медики оценивают как средней тяжести.