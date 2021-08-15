Кабул, 15 августа, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мирно вошли в столицу Афганистана город Кабул. Об этом сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Они медленно передвигаются по городу», — приводит телеканал слова собственного корреспондента Ника Уолша.

Напомним, за последние недели ситуация в Афганистане значительно обострилась. Террористы объявили о том, что контролируют всю страну, а президент Ашраф Гани подал в отставку и улетел в Таджикистан.