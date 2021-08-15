Москва, 15 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки выявлены 21 624 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что за сутки в России выявлены 21 624 новых случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах России. При этом в 8,1% новых случаев нет клинических проявлений болезни.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 816 человек. Полностью выздороветь смогли 16 426 человек.

Суточный прирост числа случаев заражения коронавирусом снижается в Москве — там выявлены 1954 новых случая. Есть некоторое улучшение в Санкт-Петербурге — 1668 новых случаев. В Московской области — 1359.