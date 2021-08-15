Токио, 15 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Ведущие японские автопроизводители и специализирующиеся на информационных технологиях компании создали консорциум для защиты автомобилей от кибератак. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.

Christiaan Colen Кибератака

В современных автомобилях ключевые системы, включая двигатель, мотор и тормоза, управляются электроникой. Они могут получать обновления программного обеспечения через интернет, что делает такие автомобили уязвимыми для кибератак.

Японские компании решили объединиться для борьбы с этой проблемой. В созданный консорциум вошли крупнейшие автомобилестроительные компании, включая Toyota и Nissan, производители запчастей Denso и Panasonic, а также технологические компании Microsoft Japan, Trend Micro, NTT Communications и Sompo Japan Insurance.

В рамках консорциума компании будут обмениваться опытом в сфере информационной безопасности автомобильных систем. Также они будут совместно проверять программное обеспечение для компьютерных систем в автомобилях на наличие уязвимостей.