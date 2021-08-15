Токио, 15 августа, 2021, 05:47 — ИА Регнум. Как минимум пять человек пострадали при сходе оползня, вызванного сильными ливнями в центральной японской префектуре Нагано. Об этом 15 августа сообщил телеканал NHK.

Newdesignfile.com Ливень

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Селевым потоком снесло частный жилой дом с находившимися в нём людьми. Уточняется, что у троих пострадавших зафиксирована остановка сердца. Констатировать смерть в Японии по закону имеет право только медработник.

Проливные дожди продолжаются в Японии уже несколько суток. На юго-западе страны зарегистрировано выпадение от 700 до 1000 мм осадков за трое суток, что составляет три средних нормы для августа. В реках и водоёмах до критического уровня поднялась вода, в нескольких районах из-за наводнений были повреждены автодороги, прервано транспортное сообщение с несколькими населёнными пунктами.

Жителям префектур Фукуока, Сага, Нагано, Хиросима и Канагава рекомендовано подготовиться к срочной эвакуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате прохождения тайфуна «Лупит» по западной части Японии пострадали не менее 20 человек.