Кабул, 14 августа, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили порядка 90% территории Афганистана. Об этом сообщает иранский телеканал IRIB.

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По данным телеканала, под контролем правительства находится лишь провинция Кабул и одноименная столица государства.

Напомним, после вывода войск США из Афганистана, террористы развернули наступление по всем фронтам. За прошедшую неделю талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили 16 провинций страны.