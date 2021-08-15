Тегеран, , 09:12 — REGNUM 14 августа президент Ирана Ибрагим Раисизаявил, что власти страны обеспечили закупку 30 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции, отметив, что количество аптек, предлагающих лекарства против COVID-19, значительно увеличилось. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В связи с всплеском распространения коронавирусной инфекции в Иране президент призвал все правительственные и неправительственные секторы, организации, политических деятелей и иранский народ работать сообща, чтобы сдержать смертельный вирус.

Он также поручил Планово-бюджетной организации уделить приоритетное внимание выплате отсроченной заработной платы медицинским работникам и использовать персонал медицинских университетов, Общества Красного Полумесяца, вооруженных сил и добровольческих формирований для укрепления системы здравоохранения.

Отметив, что ситуацию с распространением коронавируса можно было бы контролировать, введя 60 миллионов доз вакцины, Раиси подчеркнул, что на данный момент обеспечена закупка 30 миллионов доз.