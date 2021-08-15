Тегеран, 15 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Иран отменил всемирные соревнования по лыжным гонкам на траве, которые должны были состояться на горнолыжном курорте Дизин, в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 августа.

Менеджер международного горнолыжного курорта ДизинСадек Калхорзаявил в интервью IRNA, что соревнования должны были состояться в сентябре, однако были отменены из-за новой волны распространения коронавируса в Иране.

По словам Калхора, для участия в соревнованиях были зарегистрированы 20 спортсменов из Австрии, Италии, Чехии и Словакии, а также 21 иранский спортсмен. Он отметил, что условия были отличными и все требования были выполнены, при этом организаторам пришлось отменить мероприятие в связи с пандемической ситуацией в стране.

Дизин является крупнейшим горнолыжным курортом на Ближнем Востоке. Курортный район принимал множество национальных и международных соревнований как в теплое, так и в холодное время года.

Курорт расположен в 70 километрах к северо-востоку от города Карадж и располагает тремя гондольными, двумя кресельными и восемью наземными подъемниками.