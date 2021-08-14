Лондон, 14 августа, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Известный британский кинорежиссер Кен Лоуч был исключен из Лейбористской партии за критику ее лидера Кира Стармера. Об этом он сообщил в своей социальной сети Twitter.

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«Руководство Лейбористской партии решило, что я не подхожу для членства в их партии, поскольку я не собираюсь открещиваться от тех людей, которые уже были исключены из нее. Я горд быть в одной компании с хорошими друзьями и товарищами, которые стали жертвами чистки. Это, разумеется, не что иное, как охота на ведьм», — отметил Лоуч.

Кинорежиссер подчеркнул, что Стармер не может быть лидером народной партии, так как таких как он единицы.

Напомним, Кен Лоуч вступил в ряды Лейбористской партии в 1960-х годах. В 1990-х годах он уже покидал ряды политического объединения, но вновь вернулся в строй в 2015 году.