Санкт-Петербург, 14 августа, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Представители музея Эрмитаж заявили, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн незаконно продаёт NFT-токены с изображениями произведений искусства. Об этом сообщило издание «Афиша Daily».

Цитата из клипа Radio пользователя Rammstein Official. youtube.com Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн

По данным издания, музыкант нарушил договор с музеем о том, что изображения картин и предметов искусства будут демонстрироваться только в его клипе на песню «Любимый город». А вот их использование для продажи невзаимозаменяемых токенов (NFT) «не было и не могло быть согласовано с музеем».

ИА REGNUM напоминает, что клип Тилля Линдеманна «Любимый город» вышел 9 мая 2021 года. В ролике музыкант гуляет по залам Эрмитажа и рассматривает картины.