В Свердловской области выявили ещё 524 случая COVID-19
Екатеринбург, 14 августа, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки зарегистрировано ещё 524 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Из них 105 в Екатеринбурге. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 114 704 ковид-пациента. Выздоровели 106 232 человека.
От COVID-19 скончались ещё 24 гражданина. Общее количество умерших достигло 4678.