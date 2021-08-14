Москва, 14 августа, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В финал всероссийского квиз-марафона российского общества «Знание» вышли 100 лучших команд

Российское общество «Знание» Научная лаборатория

Полуфинал Всероссийского квиз-марафона, организованного обществом «Знание», завершился в субботу, 14 августа.

Интеллектуальная викторина прошла в онлайн-формате. В эфире собрались 500 команд со всей России — те, кто набрал наибольшее количество баллов в отборочном туре. На протяжении семи раундов участники перед открытыми компьютерами и планшетами отвечали на вопросы об отечественной истории, географии, науке, технике, искусстве, культуре и спорте.

Первые места в турнирной таблице полуфинала заняли команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Новосибирска, Уфы, Владивостока, Казани, Йошкар-Олы. Результаты игры опубликованы на сайте https://quiz.znanierussia.ru

Один из лучших результатов показали ребята из команды «Альтернатива синице» из Новосибирска.

«За время карантина мы уже успели привыкнуть к онлайн-формату. Играть вместе со всей страной было здорово! — поделился капитан команды Денис Редькин. — Все вопросы были по нашему профилю, про Россию. Мы же здесь родились, в самом центре страны, в Сибири, и мы должны знать историю и культуру нашей Родины».

Всего в финал отобрались 100 команд из 66 городов России. География впечатляет — от Москвы и Санкт-Петербурга до Хабаровска и Владивостока. Решающая игра пройдёт в Москве 3 сентября в рамках второго федерального просветительского марафона «Новое Знание».

«Топ-100 команд, лучшие из лучших, уже стали победителями, которые получат не только призы, но и бесценный опыт командной работы, достижения цели и совместной победы. С нетерпением ждём финала на марафоне «Новое Знание» в Москве, где ребятам ещё предстоит побороться за путешествие мечты», — сказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Главный приз — «Путешествие мечты» — получат 10 лучших команд. Они смогут отправиться в любое из предложенных уникальных мест нашей страны: на Байкал, Камчатку, в Карелию, на Алтай или плато Путорана. Такие же поездки достанутся пяти коллективам, победившим в специальных номинациях.

Также участникам будут зачислены баллы проекта «Другое Дело», которые можно будет обменять на бонусы от партнеров: промокоды, подписки на мультимедийные сервисы, обучающие курсы, стажировки в крупных компаниях, экскурсии и даже поездки на Байконур и космодром «Восточный».