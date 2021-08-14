Киев, 14 августа, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Киеве у офиса президента Украины в ходе столкновений с националистами пострадали несколько правоохранителей. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.

Иван Шилов Украина

«Семь полицейских и один военнослужащий нацгвардии пострадали от действий митингующих, — говорится в сообщении. — Также среди пострадавших — несколько граждан».

Отмечается, что в настоящее время правоохранители продолжают обеспечивать порядок.

Как передавало ИА REGNUM, столкновения между националистическими боевиками и правоохранительными органами произошли рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского в Киеве 14 августа.

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