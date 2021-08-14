Киев, , 15:46 — REGNUM В Киеве сегодня, 14 августа, рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского произошли столкновения между националистическими боевиками и правоохранительными органами.

Протестующие подожгли дверь офиса Зеленского Цитата из видео на YouTube

Националисты устроили акцию протеста возле офиса президента Украины. В какой-то момент митингующие попытались ворваться в офис президента Зеленского и начали закидывать правоохранителей взрывпакетами и распылять слезоточивый газ.

Рядом со зданием находится большое количество правоохранителей. Между ними и протестующими происходят столкновения. Применяется слезоточивый газ, дымовые шашки и взрывпакеты.

В какой-то момент националисты начали жечь автомобильные покрышки и метать в полицейских брусчатку.

По неподтвержденным данным у офиса президента прогремел взрыв и есть пострадавшие.