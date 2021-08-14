Москва, 14 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Сложности с использованием государственных услуг, в частности электронной медкарты (сервис Москвы), говорят об отсутствии суверенитета России в интернете. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 августа заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

ИА REX Медкарта

«Это следствие того, что мы не суверенны в интернете, иностранные операторы часто оперируют в том числе и государственными ресурсами», — отметил Емельянов.

Так депутат прокомментировал сообщение о том, что в Крыму заявили о трудностях с доступом к электронной медицинской карте ребенка на портале mos.ru. «Доступ к данной услуге разрешен только с территории РФ», — говорится на сайте mos.ru.

«Суверенитет России должен быть во всём, в том числе и в информационных ресурсах», — подчеркнул парламентарий.

Он также считает необходимым подработать программное обеспечение mos.ru.