Ташкент, , 15:10 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании в субботу на основании предоставленных пятью зарегистрированными в стране политическими партиями документов разрешила им участию в президентских выборах, запланированных на 24 октября. Об этом сообщает издание Газета.uz.

Как уточнили в пресс-службе ЦИК, теперь партии смогут обратиться в комиссию с заявлением о регистрации кандидатов в президенты вместе с подписными листами в поддержку кандидатов. Ранее мы писали, что все партии определились с кандидатами, их кандидатуры должны быть одобрены на съездах партий в этом месяце.

На заседании ЦИК уполномоченные представители партий получили бланки подписных листов для сбора подписей. Согласно законодательству, подписные листы должны содержать подписи не менее 1% от общего числа всех избирателей страны. При этом в одном административно-территориальном образовании (Каракалпакстан, область, город Ташкент) партия может собрать не более 8% подписей от общего числа избирателей.