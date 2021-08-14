Вашингтон, 14 августа, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Руководство компании Boeing не исключает возможность задержки испытательного полёта корабля Starliner к Международной космической станции до 2022 года, заявил вице-президент Boeing Джон Воллмер. Об этом сообщает портал SpaceNews.

NASA Взлёт корабля Starliner при испытании системы аварийного спасения

Компания Boeing планировала отправить разработанный по заказу американского аэрокосмического агентства NASA корабль Starliner к МКС в конце июля. Позже старт был отменён, а корабль возвращён на завод-изготовитель для устранения проблемы с двигателями.

13 августа представители Boeing и NASA провели телеконференцию, в ходе которой обозначили возможные сроки запуска корабля. В NASA сообщили, что пуску корабля Starliner будет предшествовать запуск миссии Lucy по изучению астероидов Солнечной системы. Этот старт запланирован на середину октября текущего года.

«Пока слишком рано говорить, состоится ли запуск в этом году или следующем», — признал вице-президент Boeing.

Первый испытательный полёт корабля Starliner состоялся в 2019 году. Из-за сбоя в работе бортового компьютера корабль не смог достичь МКС и вернулся на Землю без стыковки с орбитальной станцией.