Москва, 14 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Российской Федерации за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 819 человек. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За сутки в России от последствий коронавирусной инфекции скончались 819 человек — это рекордная цифра суточной смертности с начала пандемии коронавируса.

Напомним, что третья волна пандемии коронавируса в России связана с распространением более заразного штамма «дельта». Медики отмечают, что выработанные с начала пандемии методики лечения COVID-19 не дают при заражении штаммом «дельта» такой же эффективности, как при «уханьском» штамме.

Кампания по вакцинации в России продвигается медленно — вакцинировать большинство взрослого населения страны в лучшем случае удастся только к концу 2021 года.