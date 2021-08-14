Москва, 14 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 22 144 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирус.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что 22 144 новых случая заражения выявлены во всех 85 субъектах Федерации. Из них 8,2% не имеют клинических проявлений болезни.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 819 человек — это рекордная суточная смертность от ковида с начала пандемии.

Полностью выздороветь от коронавирусной инфекции за сутки смогли 19 550 человек.

В Москве за сутки выявлено 2317 случаев заражения коронавирусом. В Санкт-Петербурге — 1823, в Московской области — 1307.