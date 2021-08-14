Варшава, 14 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Соглашение между Германией и США по газопроводу «Северный поток — 2» (СП-2) — это очередное «предательство союзников». Такое мнение 14 августа высказал польский независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк в своей статье для издательства Myśl Polska.

Pjotr Mahhonin Газопровод «Северный поток — 2»

Как указал автор статьи, соглашение Вашингтона и Берлина по СП-2 стало поводом для огромного разочарования в Польше и на Украине.

«Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему (трубопроводу. — ред.), что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе», — отметил Щенсняк.

При этом он добавил, что в этой ситуации Польша ввязалась в многолетнюю «войну на два фронта» и потерпела в ней болезненное поражение, а победа досталась Германии.

«Америка вела массированный артобстрел российско-немецкого проекта, руководствуясь своими глобальными интересами, а Польша играла лишь вспомогательную роль, что обходилось дорого с точки зрения наших экономических и политических интересов», — уточнил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что «Северный поток — 2» — это якобы геополитический, а не коммерческий проект, цель которого — создать искусственный дефицит газа в Центральной и Восточной Европе.