Тбилиси, , 09:40 — REGNUM «Альянс патриотов Грузии», который в начале августа обратился с открытым письмом к президенту России, получил от пресс-службы Кремля официальный ответ, в котором разделяется беспокойство и призыв к улучшению отношений между двумя странами.

Один из лидеров «Альянса патриотов» Ирма Инашвили, которая ранее опубликовала текст письма Путину на своей странице в соцсети Facebook, чем вызвала как волну негодования со стороны представителей прозападного сообщества в Грузии, так и поддержку от сторонников восстановления отношений с Россией, на ответ из Москвы откликнулась очередным постом в соцсети.

Она приветствовала официальное заявление России и подчеркнула, что «тот, кто этого не понимает, просто глупец».

Большинство пользователей, которые откликнулись на этот пост грузинского политика на его странице в соцсети, одобрили поступок грузинских «патриотов» и их стремление восстановить отношения с Россией.

«Благословит Вас Бог, Ирма. Поздравляю, и грузинский народ поздравляю», — написала в комментариях пользователь М.С.

«Очень хорошо! Когда мы восстановим отношения с Россией, Америка не будет совать нос не в свои дела в Грузии, не будет вводить свою грязную цивилизацию-канализацию, и мы вздохнем от этих либерастов», — поддержала М.М.

«Именно это разумная Грузия», — отметил Б.С.

«Абсолютно согласна. Более того, кровь наших героических парней, участвовавших в военных учениях под эгидой НАТО, на шее тех гнилых людей, которые превратили членство в НАТО в собственную прихоть», — продолжила беседу Т.Ц.

«Огромных успехов», — пожелала «патриотам» пользователь Н.Г.

«Почему эти наши злобные медиа-средства голоса не издают?» — поинтересовался К.Г.

«Все либерастические телеканалы, наверное, вместе ушли в астрал», — иронично заметил Т.Ф.

Среди десятков одобрительных комментариев на этой странице были и несколько замечаний негативного и осуждающего поступок «патриотов» содержания.

«Политика на сто процентов должна быть реальной, но пока Россия не сделает хотя бы положительного указания на возвращение на позиции до августовской войны 2008 года, начинать переговоры с ней бессмысленно. Естественно, для этого необходимо движение», — написал пользователь Л.О.

Информацию о полученном «Альянсом патриотов» ответе из Кремля распространил, а затем запостил на своей странице в Facebook портал report.ge.

Негативных откликов под этим постом оказалось больше, чем на странице Ирмы Инашвили.

«Ух ты, значит, разделяет ваше беспокойство? Фу, ты не женщина, а мусор… И ты должна была родиться в Грузии, и Татунашвили и Анцухелидзе?» — написала Т.Т.

«Чему радуется эта женщина, сама не знает. Что за ответ? Просто отвязались. Больше Путину делать нечего, читать твои каракули. Предателей и враги не любят», — отозвалась Л.М.

Были и такие замечания: «дно», «воняет» и тому подобные.

Но и на странице портала report. ge были сделаны комментарии в поддержку Ирмы Инашвили и ее инициативы.

«Успехов тебе, Ирма. Наше правительство действительно спит, оно уже марионетка Америки. Ни на что не годная мечта. Очень хорошо, что шаг к примирению и переговорам сделали вы. Желаю успехов», — написала Т.К.