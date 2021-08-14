Киргизия, 30 апреля, 2015, 17:07 — ИА Регнум. Почти все члены киргизского Кабинета министров остались на своих постах

Депутаты парламента Киргизии одобрили назначение Темира Сариева, до настоящего момента исполнявшего обязанности министра экономики, на должность премьер-министра республики. Такое решение было принято сегодня, 30 апреля, в ходе парламентского пленарного заседания.

По итогам голосования стало известно, что кандидатуру Темира Сариева поддержали 97 народных избранников, против нее проголосовали 2 депутата. «Я понимаю, что срок работы правительства ограничен выборами в парламент, поэтому мы создали мобильную команду, которая будет работать до выборов. Наша позиция: работа должна идти строго в рамках закона. Будем работать над улучшением качества оказываемых услуг. Я готов работать с этой командой, но принципы работы будут другими. Мы установим жесткие правила. Мы должны работать быстро и оперативно», — заявил новоизбранный глава Кабинета министров Киргизии.

Также в ходе заседания были утверждены программа, структура и состав нового правительства, которые, фактически, оказались идентичны прежним, поменялись только главы трех министерств: руководителем Министерства экономики назначен Олег Панкратов (ранее занимал пост советника премьер-министра), министром финансов — Адылбек Касымалиев (бывший замминистра экономики), а Министерство транспорта и коммуникаций возглавил Аргынбек Малабаев (экс-гендиректор госпредприятия «Кыргыз темир жолу» — «Киргизские железные дороги»).

Справка ИА REGNUM: Сариев Темир Аргембаевич, родился 17 июня 1963 года в селе Тош-Булак Чуйской области Киргизской ССР. В 1989 году окончил экономический факультет Киргизского государственного университета. С 1983 по 1987 годы — экспедитор, экономист, старший экономист Аламединской меховой фабрики. С 1987 по 1989 годы — завотделом рабочей молодежи Аламединского райкома комсомола. С 1989 по 1990 годы — инструктор орготдела в Аламединском райкоме партии. С 1990 по 1991 годы — зампредседателя Аламединского райисполкома. С 1991 по 1995 годы — президент Киргизской товарно-сырьевой биржи. С 1995 по 2000 годы — гендиректор финансово-промышленной фирмы «Тотон». С 2000 по 2006 годы — депутат парламента Киргизии. С 2008 по 2011 годы — председатель партии «Акшумкар». С 7 апреля по 14 июля 2010 года — министр финансов временного правительства Киргизии. С декабря 2011 по август 2012 года — министр экономики и антимонопольной политики Киргизии. С 24 августа по 6 сентября 2012 года — и. о. министра экономики и антимонопольной политики Киргизии. С 6 сентября 2012 года — по настоящий момент — министр экономики Киргизии.