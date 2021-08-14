Верона, Италия, 14 августа, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Американская компания Netflix начала работу над фильмом «Любовь на вилле» по мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Об этом сообщил мэр Вероны Федерико Сбоарина на своей странице в социальной сети Facebook.

Цитата к/ф «Ромео и Джульетта».реж. Франко Дзеффирелли. 1968. Великобритания, Италия Ромео и Джульетта

Сбоарина рассказал, что съёмки в Вероне начнутся в ближайшее время. Сцены картины будут сниматься в историческом центре города, также будет задействован «Дом Джульетты» — здание XIII века рода Даль Каппелло, ставшего прообразом семьи Капулетти.

По данным газеты l'Adige, руководить съёмочным процессом будет режиссёр из США. Ожидается, что съёмки начнутся в сентябре текущего года. Более подробная информация о проекте не раскрывается.

Трагедия «Ромео и Джульетта» является одним из самых экранизируемых произведений Шекспира. История кинематографа насчитывает более 100 экранизаций этого произведения.