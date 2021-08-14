Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Острейшая ситуация, которая сложилась в Афганистане после принятого президентом США Джо Байденом решения о выводе американских войск, будет иметь последствия и для самого главы Белого дома, заявил политический обозреватель агентства Bloomberg Джонатан Бернштейн в статье, вышедшей 13 августа.

«Я не могу говорить о внешнеполитических последствиях краха правительственных сил в Афганистане или о последствиях для афганского народа. Я могу немного рассказать о том, что поставлено на карту для президента Джо Байдена», — отметил он.

По словам Бернштейна, вероятность того, что плачевное развитие событий в Афганистане каким-то образом отразиться на общественном мнении в США крайне невелико, если же какая-то реакция и будет, то ненадолго. Вероятность же того, что захват власти боевиками окажет какое-либо влияние на промежуточные выборы 2022 года, не говоря уже о президентских выборах 2024 года, еще меньше. Политические противники Байдена республиканцы могут попытаться сделать поражение в Афганистане темой выборов, но практически нет доказательств того, что избиратели заботятся о таких вещах. Обычно единственное, что имеет значение во внешней политике и национальной безопасности, — это гибель военнослужащих в бою.

«Это не означает, что Байден ничего не потеряет. От репутации президента зависит его влияние», — продолжил обозреватель.

Так, Байден, в отличие от своих предшественников Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа, пришел в Белый дом с определенным кредитом доверия, которое прежде нужно было заслуживать. В частности, от происходящего в Афганистане может пострадать репутация Байдена как знатока внешней политики. Чем больше людей будет видеть в Афганистане фиаско, тем меньше они будут ожидать от Байдена будущих побед, а значит и действовать они станут соответствующим образом.

Накануне состоялось экстренное заседание Совета НАТО по ситуации Афганистане. После встречи альянс опубликовал заявление генерального секретаря военного блока Йенса Столтенберга, в котором говорится о намерении западных государств сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане, а также по-прежнему оказывать поддержку правительства в Кабуле.