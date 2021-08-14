Москва, 14 августа, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» направила официальное предложение о готовности оказать помощь по устранению неисправностей в двигателях американского космического корабля Starliner. Об этом представители Роскосмоса сообщили РИА Новости.

Boeing CST-100 Starliner

Соответствующее письменное предложение направлено в американское аэрокосмическое агентство NASA. Письмо подписано заместителем генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергеем Савельевым.

«Поскольку дело касается программы поддержки МКС, мы подтверждаем нашу готовность оказать экспертную поддержку американским коллегам», — объяснил это решение генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что Центр Келдыша — головной научный институт российского ракетного двигателестроения — готов направить специалистов в США.

Американская компания Boeing разработала корабль Starliner по контракту NASA для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Первый испытательный пуск этого корабля состоялся в 2019 году. Из-за сбоя в работе бортового компьютера корабль не смог достичь МКС и вернулся на Землю без стыковки с орбитальной станцией.

Второй испытательный полёт должен был состояться в конце июля 2021 года. Из-за проблем с двигателями Boeing и NASA отменили этот старт и вернули корабль на завод-изготовитель.