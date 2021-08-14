В США до минимума с весны упала вера малого бизнеса в стабильность
Вашингтон, 14 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В США уровень уверенности малого бизнеса в экономической стабильности упал почти в два раза по сравнению с началом марта из-за распространения штамма коронавируса «Дельта». Об этом со ссылкой на результаты опроса, проведённого компанией Vistage Worldwide, 13 августа сообщает газета The Wall Street Journal.
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Отмечается, что это является самым низким уровнем за последние пять месяцев.
Из результатов опроса следует, что в настоящее время в перспективу улучшения экономических условий в стране в течение следующих 12 месяцев верят только 39% предпринимателей. В июле этот показатель равнялся 50%, а весной в позитивную экономическую конъюнктуру верили 67% представителей малого бизнеса.
То, что экономическая ситуация ухудшится, считают около 20% предпринимателей (15% в июле). 22% уже на своём бизнесе испытали последствия роста заболеваемости COVID-19 из-за распространения штамма «Дельта».
Всего было опрошено более 560 малых предприятий с доходом до $20 млн в года.
Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена не видит необходимости мешать развитию экономики и закрывать школы из-за распространения штамма «Дельта».