Тегеран, 14 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. 13 августа посол Исламской Республики Иран в Пакистане во время встречи с председателем Совета исламской идеологии (CII) заявил, что укрепление единства в исламском мире должно быть главным приоритетом, подчеркнув необходимость принятия совместной стратегии по борьбе с исламофобией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сейед Мохаммад Али Хоссейни на встрече с Киблой Аязом в Исламабаде высоко оценил серьезные усилия правительства и народа Пакистана по борьбе с исламофобией.

Он подчеркнул необходимость укрепления единства исламского мира и отметил, что борьба с исламофобским заговором требует скоординированных усилий мусульманских стран, при этом тесное сотрудничество между Ираном и Пакистаном как двумя значимыми державами исламского мира неизбежно.

Касаясь вопроса Палестины и законного права палестинцев на свободную страну, посол Ирана заявил, что любая связь с оккупационным режимом и любой компромиссный план с ними обречены на провал.

Обсуждая региональные события, он охарактеризовал ситуацию в Афганистане как тревожную и обвинил Соединенные Штаты, а также их западных союзников в том, что они ввергли Афганистан в этот хаос путем безответственного вывода войск.