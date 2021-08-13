Гомель, Белоруссия, 14 августа, 2021, 00:31 — ИА Регнум. Литовские власти содержат нелегальных мигрантов как скот, а вынужденные уехать из-за политических репрессий белорусские оппозиционеры вредительствуют. Об этом 13 августа заявил белорусским крестьянам Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«В Литве политический кризис. Это говорят: не рой яму, сам туда попадешь», — сообщил Лукашенко, выступая в деревне Тихиничи в Гомельской области.

По его мнению, охрана государственной границы Белоруссии и забота о нелегальных мигрантах, почему-то не желающих оставаться в этой республике и стремящихся в Евросоюз, является не только проблемой официального Минска.

«Мы тратили деньги, защищали литовцев, поляков и других. Они решили ввести санкции. Прежде всего перестали строить, финансировать эти центры (для временного содержания нелегальных мигрантов — прим. пресс-службы президента Белоруссии). Я что, за свой счет буду это строить? И потом, против Белоруссии ввели санкции. Вы что, вообще очумели, я вас буду после этого защищать? Вы меня повесить хотите, а я должен вас защищать? Нет. Идут к вам, вы позвали их — берите. Не справились. Около 5 тыс. сегодня в Литве мигрантов. Держат, как… У нас скотину так не держат. Не кормят, беременные женщины, некоторые с детишками шли туда. Выбрасывают прямо на границе. Мы забираем, лечим, спасаем, а что ж делать», — сообщил Лукашенко.

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Он также в очередной раз пожаловался на сбежавших от репрессий оппозиционеров, назвав их «беглыми» — так раньше называли сбежавших от помещика крепостных крестьян. Рассказывая об их происках за рубежом, он поведал: «Когда-то, в начале года еще, МВФ выделил Белоруссии около $1 млрд на лечение людей от COVID-19. Они побежали по всему миру: не давайте им! Это же для того, чтобы лечить людей! Мы $1,5 млрд уже истратили на лечение только от этой болезни. Это же и средства защиты, и лекарства, и вакцины. Это огромные деньги. Вот их лицо».